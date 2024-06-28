«الوزراء» يكشف حقيقة توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن حقيقة توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، موضحا أنه بعد التواصل مع مصلحة الجمارك المصرية، تأكد من عدم صحة لذلك، مؤكدا أن المنظومة مستقرة وتعمل بشكل طبيعي ومنتظم، ولم تتوقف.

إصدار 98 ألف رقم تعريفي مبدئي للشحنات «ACID»

وأشار المركز إلى أنه جرى إصدار أكثر من 98 ألف رقم تعريفي مبدئي للشحنات «ACID»، منذ الأول من مايو الماضي وحتى الآن، بما يعكس استقرار حركة الاستيراد عبر هذا النظام، موضحا أن هناك بضائع تقدر بنحو 13.7 مليار دولار، وصلت الموانئ خلال هذه الفترة، وبلغ إجمالي قيمة المفرج عنه منها 12 مليار دولار، تتضمن سلعا استراتيجية بـنحو 3.4 مليار دولار، ومستلزمات إنتاج وخامات بنحو 5.4 مليار دولار، وأكثر من 39 ألف سيارة مستوردة بنحو 364 مليون دولار.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، شائعات بشأن توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI».

مناشدة بتحري الدقة في نشر الأخبار

وناشد المركز الإعلامي لمركز الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي منصات التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).