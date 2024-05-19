قرار حكومي باستمرار إعفاء 12 سلعة من الجمارك.. بينها السكر والشاي

نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 20، قرارات مهمة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أبرزها مد العمل بقرار إعفاء بعض السلع المستوردة من الضريبة الجمركية لمدة 3 أشهر بعد اليوم التالي لانتهاء العمل بقرار مدها 6 أشهر، فضلا عن قرار آخر بشأن قواعد استثمار أموال صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

استمرار إعفاء السلع من الجمارك

وأقر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمدّ العمل بقرار إعفاء السلع المستوردة من الضريبة الجمركية لمدة 3 أشهر بعد اليوم التالي لانتهاء العمل بقرار مدها 6 أشهر، وعددها 12 سلعة مستوردة.

وكانت الجريدة الرسمية، نشرت قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 3912 لسنة 2023، بإعفاء واردات 12 سلعة من التعريفة الجمركية، لمدة 6 أشهر، وهي:

1- الدواجن المجمدة

2- أحشاء وأطراف الدواجن الصالحة للأكل

3- أجزاء لحوم من طيور الدواجن

4- الألبان

5- الزبد

6- الجبن

7- الشاي

8- دهون وشحوم زيوت حيوانية

9- السكر

10- المكرونة

11- محضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات

12- الأدوية

قرار استثمار أموال صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

وجاء نص قرار رئيس الوزراء بشأن قواعد استثمار أموال صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بالاستثمار في المجالات التالية:

- الودائع المصرفية وشهادات الإيداع وشهادات الاستثمار وغيرها من الشهادات المماثلة، مع تنوع مصادر تمويلها من عدة بنوك تجارية بما لا يقل عن 3 بنوك.

- السندات الحكومية وأذون الخزانة.