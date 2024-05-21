بعد قرار الحكومة بالتمديد.. تعرف على 12 سلعة مستوردة معفاة من الجمارك

قال وائل ناصر نائب رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إنَّ الفترة الأخيرة شهدت عدة دلالات على سير برنامج الإصلاح الاقتصادي في مساره الصحيح، ومن أبرزها تراجع أسعار الكثير من السلع في الأسواق، بعد التراجع المتتالي في سعر صرف الدولار واختفاء السوق الموازية بشكل نهائي للعملات الأجنبية

جاء ذلك في تعليقه على قرار مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتمديد العمل بقرار الإعفاء الجمركي لـ12 سلعة أساسية لمدة 3 أشهر جديدة، وذلك بهدف توفير هذه السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

تراجع أسعار الكثير من السلع في الأسواق

وأضاف نائب رئيس الغرفة التجارية في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ الغرفة التجارية تتابع أسعار السلع في الأسواق، كما يشارك جهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية التي تتخذ الإجراءات القانونية بحق الخارجين على القانون وتُحيلهم إلى جهات التحقيق لاتخاذ اللازم معهم قانونًا.

الإفراج عن 12 سلعة استراتيجية

وفيما يلي أسماء 12 سلعة شملها قرار العفو عن السلع الغذائية وهي كالتالي:

- الدواجن المجمدة.

- أحشاء وأطراف الدواجن الصالحة للأكل.

- أجزاء لحوم من طيور الدواجن.

- الألبان.

- الزبد.

- الجبن.

- الشاي.

- دهون وشحوم زيوت حيوانية.

- السكر.

- المكرونة.

- محضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات.

- الأدوية.