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بهاء أبو شقة: 33 مليون مصري شاركوا بثورة 30 يونيو في وقت واحد

كتب:

محمد عزالدين
09:25 م | الجمعة 28 يونيو 2024
المستشار بهاء أبو شقة

المستشار بهاء أبو شقة

عرضت قناة «صدى البلد»، فيلما وثائقيا بعنوان: «30 يونيو – 3 يوليو حقائق وأسرار»، والذي يتناول كواليس وأحداث ثورة 30 يونيو، من خلال شهادات بعض المشاركين فيها، وشهود العيان.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد السابق، إن العالم أجمع شاهد ذلك المشهد في 30 يونيو، تشير تقديرات «جوجل»، إلى أن هناك 33 مليون مصري في كل ربوع مصر شاركوا فيها وقت واحد، الجميع خرجوا على تصميم إما أن يستردوا الدولة المصرية وإما ألا يعودوا.

وتابع: «في ذلك الوقت أعلن 5 من وزراء الحكومة استقالتهم تضامنًا مع المتظاهرين، وهم هشام زعزوع وزير السياحة، عاطف حلمي وزير الاتصالات، خالد فهمي وزير البيئة، الدكتور عبدالقوي خليفة وزير المرافق، والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشؤون القانونية، ثم استقال بعد ذلك محمد كامل عمرو وزير الخارجية تضامنًا مع المتظاهرين».

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