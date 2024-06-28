موعد عودة البنوك للعمل بعد إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.. اعرف التفاصيل

تفتح جميع البنوك أبوابها مرة أخرى أمام العملاء، بعد انتهاء الإجازة الإسبوعية وإجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، إذ تستمر الإجازة التي أعلنها البنك المركزي المصري بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو لمدة يوم واحد فقط.

موعد إجازة البنوك

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، موعد عودة البنوك للعمل بعد انتهاء إجازة ثورة 30 يونيو، وفقاً للبيان للمعلن من جانب البنك المركزي المصري.

إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

وكان البنك المركزي المصري أعلن في بيان رسمي، تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة في مصر يوم الأحد المقبل الموافق 30 يونيو 2024، بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو.

موعد عودة البنوك للعمل

وأشار البنك المركزي إلى أنَّه من المقرر أنَّ تستأنف البنوك عملها بدءاً من يوم صباح يوم الاثنين المقبل الموافق 1 يوليو 2024، بعد انتهاء إجازة حلول ذكري ثورة 30 يونيو، وتعمل البنوك على مدار أيام الأسبوع، عدا أيام الإجازة الأسبوعية لكل البنوك.

خدمات تقدمها البنوك في أثناء الاجازة

وتقدم البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية خلال الإجازات الرسمية أو الأسبوعية، لتساعد العملاء على إنجاز التعاملات المهمة، علي رأسها خدمة السحب والإيداع، والاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات الصراف الالي، ودفع الفواتير المنزلية المستحقة.