خبير اقتصادي: ثورة 30 يونيو نقطة تحول الصعيد إلى التطور والتنمية

قال الدكتور محمود البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن جنوب مصر كان يعاني من الإهمال والتهميش في الماضي، مشيرًا الى أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة تحول للتطور والتنمية بشكل كبير.

وأضاف «البهواشي» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «اليوم أصبح الصعيد في دائرة الإهتمام، وإنشاء هيئة مختصة بتنمية الصعيد وتطويره، والاستفادة من الموارد التي يمتلكها إقليم الصعيد، وكل محافظة من محافظات الصعيد لها مزايا تختلف من محافظة لأخرى، ولها مشاكلها التي تختلف عن المحافظة الأخرى».

وتابع: «إنشاء هيئة مختصة بتنمية الصعيد كان نقطة تحول مهمة جدًا، لخلق سيمفونية للتنمية تطال كل محافظة، وترضي كافة الفئات طبقا لاحتياجاتهم ومشاكلهم التي عانوا منها، ولذلك شاهدنا تطورًا كبيرًا جدًا ي كل محافظات الصعيد بالتزامن مع بعضها البعض، بالإضافة الى مشروعات قومية يستفيد منها الصعيد بأكمله مثل مشروعات الطرق والطاقة والصرف الصحي».