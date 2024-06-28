السفير الفلسطيني بالقاهرة: انطلاق حرب عالمية من غزة ليس في مصلحتنا

أكد دياب اللوح، السفير الفلسطيني في القاهرة، أنه لا استفادة لنا من حرب غزة، ولا استفادة لنا من اتساع رقعة الحرب أو تحولها إلى حرب عالمية أو حرب بالوكالة، ونحن كشعب فلسطيني نتطلع إلى الاستقرار في المنطقة وفرض السلام العادل الشامل في ظل قيام دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على أراضينا التي احتلتها إسرائيل 1967 وعاصمتها القدس بدعم مصري وعربي وعالمي واسع النطاق.

تبعات 7 أكتوبر ساهمت في إعادة القضية الفلسطينية إلى الضوء

وأضاف السفير الفلسطيني، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن تبعات 7 أكتوبر ساهمت في إعادة القضية الفلسطينية إلى الضوء وصدارة المشهد الدولي، والذي حرك الشارع الأمريكي والأوروبي هو تمادي إسرائيل في حربها التدميرية ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية وما تقوم به من محاولات لتهويد القدس لذلك ارتفع عدد الدول التي اعترفت بفلسطين الى 149 دولة.

نتعرض إلى حرب إبادة جماعية

وتابع دياب اللوح: نحن نتعرض إلى حرب إبادة جماعية ومجازر دموية بشعة راح ضحيتها عشرات الآلاف من النساء والأطفال، وبالتالي ما نتعرض له في هذه اللحظة التاريخية غير مسبوق في تاريخ القضية الفلسطينية والبشرية بصفة عامة.

وأشار السفير الفلسطيني إلى أنه لا مصلحة لنا في تحول هذه الحرب إلى إقليمية أو دولية، لأننا بعد الحرب العالمية الأولى دفعنا الثمن غاليا بصدور وعد بفلور، وبعد الحرب العالمية الثانية أقيمت إسرائيل ولم تقم الدولة الفلسطينية حتى الآن.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يُذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة 8 مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.