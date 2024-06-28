محمود مسلم: استقواء مرسي والإخوان بأمريكا إبان ثورة 30 يونيو خيانة عظمى

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن الموقف الأمريكي إبان ثورة 30 يونيو كان مخزيا، وموقفا كان فيه تعاطف كبير مع جماعة الإخوان الإرهابية، وهذا ما اعترف به الإخوان.

واستكمل، خلال عرض الفيلم الوثائقي «30 يونيو – 3 يوليو حقائق وأسرار»، عبر قناة «صدى البلد»: «في الأول أو الثاني من يوليو صرح مساعد رئيس الجمهورية بأن مصدرا رفض ذكر اسمه بحسب صحيفة الجارديان، وجميعنا نتوقع أن هذا المصدر هو عصام الحداد، قال إن مرسي سيظل آمنا لأن الجيش لا يستطيع أن يُغضب أمريكا، وأمريكا تريد مرسي رئيسا».

وتابع: «هذا تصريح خطير، وكتبت حينها مقالا في معنى الخيانة العظمى، فإذا لم يكن ذلك خيانة عظمى فما هي؟، رئيس يستقوى بقوى خارجية لتثبيته في الكرسي، وهذا يدل على ضعف رؤية الإخوان وعصام الحداد في معرفة الشعب والجيش المصري».

وواصل: «الجيش المصري لا يستطيع إلا أن ينحاز للشعب سواء رضي الأمريكان أم لم يرضوا، وفي النهاية الأمريكان رضخوا، وتعاملوا مع 30 يونيو كونها ثورة، وفي النهاية استجابوا وتعاملوا مع الرئيس المصري الذي انتخبه المصريين».