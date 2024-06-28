في أول ظهور لبايدن بعد المناظرة: لم أعد شابا.. وترامب مجرم

ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن أول كلمة له بعد ساعات من المناظرة التليفزيونية أمام منافسه في انتخابات نوفمبر المقبلة دونالد ترامب، رد فيها على الانتقادات التي وُجهت له بسبب أدائه السيئ خلال المناظرة، والتي طالته من أعضاء الحزب الديموقراطي، وأكد فيها أنه عازم على البقاء في البيت الأبيض وفقا لما نقلته وكالة «رويترز».

بايدن يرد على الانتقادات

وأمام حشد من أنصاره في ولاية كارولينا الشمالية رد بايدن على الانتقادات وقال: لم أعد أسير بسهولة كما كنت في السابق، لم أعد أتحدث بطلاقة كما كنت في الماضي، لم أعد أناظر بالجودة السابقة نفسها.. لكنني أعلم كيف أقول الحقيقة.

وأضاف: أعلم الصواب من الخطأ، أعلم كيفية القيام بالمهام المطلوبة منى وإنجازها.. وأنا مثل ملايين الأمريكيين أعلم أنك حين تسقط فإنك تنهض مجدداً.

كما رد بايدن على الانتقادات الداخلية من أعضاء الحزب الديموقراطي والمطالب التي وجهت إليه بالتنحي أو عدم مواصلة ترشحه للانتخابات بسبب تأثير عامل السن عليه (81عاماً) بكلمة «لا» فيما هتف جموع مناصريه: «أربع سنوات أخرى».

وتابع بايدن: «لن أترشح مرة أخرى إذا لم أؤمن من كل قلبي وروحي أنني أستطيع القيام بهذه المهمة».

كما هاجم بايدن خلال كلمته منافسه في الانتخابات: «ترامب ملاحق بتهم جنائية وهو رجل مجرم وهناك محاكمات أخرى تنتظره.. وهو لا يحترم حقوق النساء، مشيراً إلى معارضة ترامب حق الإجهاض»، واعتبر أن السجل الإجرامي ارتفع خلال فترة حكمه.

وعقد بايدن في ولاية كارولينا الشمالية ما تصفه حملته بأنه أكبر تجمع حتى الآن لسعيه لإعادة انتخابه في الولاية التي فاز فيها ترامب بهامش ضيق عام 2020، ثم يتوجه بعد ذلك إلى مدينة نيويورك لقضاء نهاية الأسبوع في جمع التبرعات لحملته.