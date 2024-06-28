من هي الفتاة التي أشعلت الخلاف بين ترامب وبايدن خلال المناظرة الرئاسية؟

هاجم الرئيس السابق والمرشح للانتخابات الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب، سياسات الرئيس الحالي ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، بشأن سياسات الهجرة، وأزمة اللاجئين التي تعاني منها الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية، واستشهد «ترامب» بالطالبة لاكين رايلي، التي فقدت حياتها على يد مهاجر فنزويلي، فمن هي؟

لاكين رايلي، هي طالبة تمريض أمريكية تبلغ من العمر 22 عامًا، عثر عليها مقتولة في وقت سابق من شهر فبراير من العام الجاري، بعدما كانت تُمارس رياضة الركض بالقرب من حرم جامعة جورجيا، بحسب شبكة «NBC NEWS» الأمريكية.

وبعد تحقيقات في الحادث، أعلنت الشرطة الأمريكية، أن الطالبة الأمريكية، قتلت على يد مهاجر فنزويلي غير شرعي اسمه خوسيه إيبارا، يبلغ من العمر 26 عامًا.

وأثارت وفاتها جدلًا واسعًا في الولايات المتحدة الأمريكية حول سياسات الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بشأن أزمة الهجرة، التي كانت مجال جدال واسع خلال المناظرة بينه وبين منافسه «ترامب».

ماتت متأثرة بصدمة حادة واختناق

ووجهت هيئة المحلفين في جورجيا في وقت سابق من شهر مايو الماضي للمتهم الفنزويلي عدة تهم تتعلق بالقتل، والاعتداء ومُحاولة الاغتصاب، وإعاقة الاتصال برقم الطوارئ 911 والتلاعب بالأدلة، وبحسب لائحة الاتهام الصادرة عن هيئة المحلفين، فالطالبة «رايلي» ماتت مٌتأثرة بصدمة حادة واختناق بعد أن ضربها «إيبارا» بحجر على رأسها.

«بايدن» يرفع دبوس باسم «رايلي» أثناء خطاب حالة الاتحاد

وخلال خطاب «بايدن» الشهر «حالة الاتحاد»، في مارس الماضي، رفع الرئيس الأمريكي «دبوس» أعطته له النائبة في الحزب الجمهوري مارجوري تايلور جرين من ولاية جورجيا، أثناء دخوله القاعة بمبنى الكونجرس الأمريكي، وكان الدبوس مكتوبًا عليه اسم طالبة التمريض الأمريكية لاكين رايلي.