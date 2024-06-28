أبرز نتائج المناظرة التاريخية بين جو بايدن ودونالد ترامب

سيطرت مناظرة المرشحيّن للانتخابات الأمريكية جو بايدن ودونالد ترامب على الرأي العام الأمريكي والعالمي، باعتبار أن نتائجها قد تحدد بشكل كبير الفائز في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في نوفمبر المقبل.

المناظرة التاريخية بسبب المنافسة الشديدة والخلافات بين بايدن وترامب، خضعت لقواعد صارمة تجنبًا للفوضى، ورغم ذلك هاجما خلالها بعضهما البعض، وتحدثا عن العديد من نقاط الخلاف والمشكلات خلال فترة حكم كليهما.

وبحسب استطلاع رأي أجرته شبكة سي إن إن الأمريكية، رأى 67% من الناخبين الذين شاهدوا المناظرة أن دونالد ترامب فاز بها وقدم أداءً أفضل، مقابل 33% فقط يرون أن جو بايدن انتصر على منافسه.

وفيما يلي، أبرز نتائج المناظرة، وفقًا لتحليل «CNN»:

مشكلة عُمر «بايدن» تزداد سوءًا

حاول الرئيس الأمريكي جو بايدن تهدئة مخاوف الناخبين بشأن أكبر نقاط ضعفه، وهي عمره، لكنه فشل في ذلك، فأثناء المناظرة، كان صوت «بايدن» خشنًا وغير مفهوم في بعض الأحيان.

تكرار «بايدن» للجمل

كما تعثر بايدن، خاصة عندما حاول الاستشهاد بالإحصائيات، واستخدم جملًا قصيرة مرارًا وتكرارًا لتوبيخ «ترامب»، وكانت هي طريقته في الهجوم عليه.

تعامل دونالد ترامب مع أزمة اقتحام الكونجرس

كان جو بايدن حريصًا على تناول أحداث السادس من يناير 2021 بشكل مباشر واقتحام أنصار «ترامب» مبنى الكونجرس، حينها، حرص «ترامب» على تغيير الموضوع، ولم يتحدث عن الأمر بشكل مباشر.

ترامب يتهرب من أزمة الهجرة

تعثر جو يايدن أثناء الحديث عن الجزء المتعلق بأزمة الهجرة، ولكن «ترامب» لم يجب بشكل مباشر على سؤال حول ما إذا كانت حملة الهجرة الصارمة التي وعد بها، ستشمل ترحيل أولئك الذين كانوا في الولايات المتحدة لعقود من الزمن، وأولئك الذين لديهم وظائف، والمواطنون المتزوجون من أمريكيين.

ما هو المشترك بين بايدن وترامب؟

قال «بايدن» إنه ورث اقتصادًا وصفه بأنه في حالة سقوط حر، بسبب إدارة منافسه لوباء كورونا، وقال إن الوباء جرى التعامل معه بشكل سيء للغاية من قِبل سلفه، كما هاجم وسخر من مقترح «ترامب» بشأن حقن الجسم بمواد معقمة لمكافحة الوباء.

ومن جانبه، ألقى «ترامب باللوم على الوباء في إيقاف الاقتصاد، وزعم أن فترة حكمه شهدت أعظم اقتصاد في تاريخ أمريكا».

وقال: «لقد سلمت إدارته الولايات المتحدة بحالة مثالية، ولكن بايدن دمرها، وسبّب التضخم، وألحق الضرر بالأمريكيين من أصول إفريقية، وفتح الحدود للمهاجرين الذين أخذوا وظائفهم».