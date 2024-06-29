محرمات جديدة في كوريا الشمالية.. بينها الفساتين البيضاء والنظارات الشمسية

كشف تقرير عام 2024 حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية الذي أصدرته وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، عن تفاصيل حول المحرمات الجديدة في كوريا الشمالية، والتي تشمل عددًا من العادات والثقافات الكورية الجنوبية.

تجريم ارتداء الفستان الأبيض

ونقلت «الجارديان» تفاصيل المحرمات الجديدة والتي تشمل فرض عقوبات على ما أسموه الممارسات الرجعية، مثل: ارتداء العرائس لفساتين بيضاء، أو حمل العريس للعروس، أو ارتداء النظارات الشمسية، أو شرب الكحول من أكواب النبيذ، وهي كلها تعتبر عادات كورية جنوبية.

كما تجرم الحكومة في كوريا الشمالية الاستماع إلى الموسيقى الكورية الجنوبية أو مشاهدة الأفلام والمسلسلات والمقاطع التي تنتمي لكوريا الجنوبية.

فحص الهواتف المحمولة بشكل مستمر

ويزعم التقرير أنه يتم فحص الهواتف المحمولة بشكل متكرر، بحثًا عن تهجئة أسماء جهات الاتصال، والتعبيرات، والمصطلحات العامية التي يُعتقد أنها ذات تأثير كوري جنوبي.

وفي عام 2022، قالت إذاعة آسيا الحرة التي تمولها الحكومة الأمريكية، إن النظام في كوريا الشمالية كان يتخذ إجراءات صارمة ضد الموضة وتسريحات الشعر، مستهدفًا الجينز الضيق والقمصان التي تحمل كلمات أجنبية، بالإضافة إلى الشعر المصبوغ أو الطويل.