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محمود مسلم: جماعة الإخوان انتحرت سياسيا وأخلاقيا بسبب جشعها

كتب:

محمد عزالدين
11:12 م | الجمعة 28 يونيو 2024
الدكتور محمود مسلم

الدكتور محمود مسلم

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن جماعة الإخوان انتحرت سياسيا ووطنيا وأخلاقيا ودينيا، لأن رهاناتها كانت خاطئة ولديها جشع وطمع.

الإخوان كانوا يحاولون السيطرة على مصر في أقل من عام

وأضاف مسلم، خلال فيلم وثائقي عرضته قناة «صدى البلد»، بعنوان: «30 يونيو – 3 يوليو حقائق وأسرار»: «الإخوان كانوا يحاولون السيطرة على مصر في أقل من عام، وهو ما فشلوا فيه، وكذبوا على كل القوى السياسية وادعوا أنهم مهتمون فقط بالبرلمان، ثم فوجئ الناس بأنهم يحاولون التمكين بشكل أسرع مما يتخيل أحد، واعتبروا أن تملك مصر فرصة لن تُعوض مرة أخرى، وهو ما باء بالفشل».

جماعة الإخوان انهارت على يد مرسي والشاطر

وواصل: «وانهارت جماعة الإخوان التي تم إطلاقها في 1928، انهارت على يد مرسي والشاطر ورفاقهم الذي اعتقدوا أن الشعب المصري يمكن أن يقبل بتمكينهم أو تغيير هويتهم، لكن الشعب جاء في الوقت المناسب، وأصر وصمم على أن يستردوا بلادهم مرة أخرى».

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