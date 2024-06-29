البحر الميت يبتلع عشرات المستوطنين والسياح داخل إسرائيل

يستمر البحر الميت في ابتلاع عشرات الإسرائيليين يوميا، رغم أن الغرق فيه أمرًا مُستحيلًا بسبب مُلوحة المياه وطوفان الشخص فوقها، ومنذ ساعات، فقد العديد من الإسرائيليين أرواحهم في البحر الميت، بحسب موقع «والا» العبري.

وأعلنت فرق الإنقاذ انتشال 5 جثث مستوطنين إسرائيليين، في وقت، تواصل البحث عن مفقودين آخرين.

إجراء عمليات المسح للتأكد من عدم وجود المزيد

وأوضح الموقع أنه جرى انتشال بعض الإسرائيليين من البحر الميت، بعضهم توفى، وآخرين في حالة خطيرة، وتقوم فرق نجمة داود الحمراء الإسرائيلية، بنقلهم إلى المستشفى، كما تعمل فرق الإنقاذ الإسرائيلية على إجراء عمليات المسح للتأكد من عدم وجود المزيد من الأشخاص الآخرين، بحسب «معاريف» العبرية.

4 سياح من الهند

وتكشف التحقيقات أن 4 سياح من الهند دخلوا البحر الميت وغرقوا، وتم إنقاذ 4 آخرين حتى الآن، بحسب «والا» العبري.

وخلال الأيام الماضية، ومع بدء فصل الصيف، تم الإبلاغ عن عدة حالات غرق في البحر المتوسط، وصلت إلى أكثر من 10 حالات غرق.