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وزير الخارجية يشدد على ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية

كتب:

منة شبانة
07:20 م | الأحد 26 مايو 2024
وزير الخارجية المصري سامح شكري

وزير الخارجية المصري سامح شكري

شدد وزير الخارجية سامح شكري، على ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية، والرفض القاطع للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، مؤكدًا أهمية تقديم الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية، حتى تتمكن من مواصلة الاضطلاع بمهامها، وذلك وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد «شكري»، ضرورة إفراج إسرائيل عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، داعيًا الأطراف الدولية لدعم ميزانية السلطة.

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