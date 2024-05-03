«ابتلع عشرات الإسرائيليين».. 10 المعلومات عن البحر الميت

بين فلسطين المحتلة والأردن يقع واحد من أشهر البحار المغلقة والأكثر ملوحة في العالم، وبين ليلة وضحاها أصبح البحر الميت حديث الصحف العربية والعالمية، بعد أنّ غرق به عشرات الإسرائيليين ليلًا عقب حفل كبير على شواطئه، لذا نستعرض في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن البحر الميت بعد الضجة التي حدثت حوله في الساعات الأخيرة.

10 معلومات عن البحر الميت

البحر الميت الذي غرق به عشرات الإسرائيليين، هو عبارة عن بحيرة مالحة غير ساحلية بين فلسطين المحتلة والأردن، وفق موقع«britannica» البريطاني.

شاطئه الشرقي تابع للأردن، والنصف الجنوبي من شاطئه الغربي ملك لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ويقع النصف الشمالي من الشاطئ الغربي داخل الضفة الغربية الفلسطينية.

ملوحة البحر الميت لا تسبب الغرق، لكن بحسب تصريحات سابقة لـ الخبير البيئي الدكتور أحمد فاروق لـ«الوطن»، شدة ملوحة البحر الميت تسببت في انعدام رؤية الإسرائيليين، مما سبب غرقهم.

يخضع البحر الميت لدولة لاحتلال الإسرائيلي منذ الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967.

تصب مياهه في نهر الأردن.

البحر الميت لديه أدنى ارتفاع وهو أقل مسطح مائي على سطح الأرض.

لعدة عقود في منتصف القرن العشرين، كانت القيمة القياسية المعطاة لمستوى سطح البحر نحو 1300 قدم «400 متر»، لكن ابتداءً من الستينيات، بدأت دولة الاحتلال الإسرائيلي والأردن في تحويل جزء كبير من تدفق نهر الأردن وزيادة استخدام مياه البحر نفسها للأغراض التجارية.

وكانت نتيجة تلك الأنشطة، حدوث انخفاض حاد في مستوى مياه البحر الميت سنويًا.

قبل أنّ يبدأ منسوب المياه في الانخفاض، كان طول البحر نحو 80 كيلومترًا.

أدى الانخفاض في مستوى البحر الميت إلى تغيير مظهره المادي.

غرق عشرات الإسرائيلين في البحر الميت

في الساعات الماضية؛ كانت وسائل الإعلام العبرية قد أعلنت فقدان عديد من الإسرائيليين في البحر الميت، بعدما أقاموا حفلا كبيرًا وصل عدد المدعوين فيه لنحو 2000 شخص، على شاطئ نيفى مسبار، وأنّ العشرات في عداد المفقودين بعد أنّ ابتلعهم البحر الميت.