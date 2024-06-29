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فيلم أهل الكهف يتذيل قائمة شباك التذاكر بإيرادات 400 ألف جنيه

كتب:

بسمة شطا
10:02 ص | السبت 29 يونيو 2024
فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف

يشهد شباك التذاكر بدور العرض السينمائية منافسة قوية منذ موسم عيد الأضحى، وكان فيلم أهل الكهف متذيلا لتلك القائمة منذ يومه الأول، محتلا المركز الرابع والأخير.

فيلم أهل الكهف يتذيل شباك التذاكر

وكشف الموزع السينمائي، محمود الدفراوي في تصريحات لـ«الوطن» بأن فيلم أهل الكهف منذ اليوم الأول من طرحه في دور العرض السينمائية جاء في المركز الأخير وبالفعل حافظ على هذا المركز يوم أمس الجمعة، محققا إيرادات بلغت 400 ألف جنيه فقط لا غير.

فيلم أهل الكهف يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم خالد النبوي ومحمد ممدوح وغادة عادل ومحمد فراج ومحمود حميدة وأحمد عيد وبسنت شوقي وريم مصطفى وصبري فواز وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

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بقلم بسمة شطا