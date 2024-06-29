«الوزراء»: 7.2 مليار دولار استثمارات 940 شركة فرنسية في مصر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تقريرًا عن قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر والتي تُعد من أبرز البلدان المُستثمرة بمصر.

وأضاف المركز، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن فرنسا تعد واحدة من أبرز البلدان المُستثمِرة في مصر في مختلف القطاعات؛ إذ بلغت الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7.2 مليار دولار أمريكي من خلال 940 شركة فرنسية في مصر في مجالات البنية التحتية والبنوك والتأمين والطاقة والنقل والاتصالات وغيرها.