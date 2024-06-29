رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الوزراء»: 7.2 مليار دولار استثمارات 940 شركة فرنسية في مصر

كتب:

بسمة عبدالستار
10:27 ص | السبت 29 يونيو 2024
مركز المعلومات

مركز المعلومات

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تقريرًا عن قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر والتي تُعد من أبرز البلدان المُستثمرة بمصر.

وأضاف المركز، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن فرنسا تعد واحدة من أبرز البلدان المُستثمِرة في مصر في مختلف القطاعات؛ إذ بلغت الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7.2 مليار دولار أمريكي من خلال 940 شركة فرنسية في مصر في مجالات البنية التحتية والبنوك والتأمين والطاقة والنقل والاتصالات وغيرها.

اقرأ المزيد:

تفاصيل مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.. مجلس الوزراء يوضح

بوابة مجلس الوزراء تنشر أسعار اللحوم اليوم الجمعة 28-6-2024 بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء يعقد مؤتمرا صحفيا بعد قليل

مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة 30 يونيو.. وويحدد موقف امتحانات الثانوية العامة: عاجل
بقلم بسمة عبدالستار