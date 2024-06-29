رئيس كتلة الحوار: 30 يونيو أنقذت مصر من تنظيم حاول نهب ثروات البلاد

قال الدكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار، إن ثورة 30 يونيو أنقذت البلاد من حكم وسيطرة جماعة الإخوان التي كانت تحاول السيطرة على مقدرات وثروات مصر الهائلة.

ثورة 30 يونيو

وأضاف «عادل»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ تحالف ثوار 30 يونيو ضم شتات المواطنين والتيارات السياسية كافة حول هدف واحد، وهو وأد جماعة غير مرغوب في وجودها، نظرا لخطورتها الكبيرة على مصر.

كما اتضح للجميع أنّ الإخوان تنظيم يعمل في الظلام كعادته، واستمرار وجوده كان سيهدد الأمن القومي المصري، ويعرض أسرار الدولة على الملأ.

ثورة 30 يونيو

وأكد مؤسس ورئيس كتلة الحوار، أنّ دور الجيش وشجاعة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان رمانة الميزان ونقطة التأثير في تلقي رغبات الشعب المصري بشأن إزاحة الإخوان من الحكم في ثورة 30 يونيو، وكذلك التأثير على رغبة قديمة متجددة لدى القوى الوطنية في إزالة عدوان القوى السياسية التي تتخد الدين وسيلة للوصول ‘لى هدفها.