عضو بـ«النواب»: افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي خطوة لدعم الاقتصاد

أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي يعد خطوة هامة في دعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.

المؤتمر يهدف إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة

وأوضح عباس في بيان له، أن المؤتمر يمثل فرصة ذهبية لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والتعريف بالإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها البلاد في السنوات.

وأكد عضو مجلس النواب، أهمية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي يجمع كبار المستثمرين ورجال الأعمال من مصر وأوروبا، ويهدف إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتعميق العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

التعاون مع الاتحاد الأوروبي يدعم النمو الاقتصادي

وأشار إلى أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يأتي في توقيت مثالي يعكس التزام القيادة السياسية بدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، مضيفًا أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وشدد عباس على أن المؤتمر سيساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأوروبيين في السوق المصري، وسيفتح الباب أمام شراكات جديدة تساهم في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصري.