مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.. مقومات هائلة جذبت أنظار العالم

جذبت المشروعات الضخمة في مصر أنظار مستثمري العالم وبالأخص دول الاتحاد الأوروبي، وذلك لنجاح قطاع الطاقة المصري مع توافر العديد من المؤشرات والعوامل الإيجابية أهمها الموقع الاستراتيجي، وامتلاك قناة السويس التي تشهد مرور حوالي 12% من جميع الشحنات المنقولة بحريا في العالم.

مصر اتسمت بقوة البنية التحتية للغاز الطبيعي

واتسمت مصر بقوة البنية التحتية للغاز الطبيعي ومحطات الإسالة العملاقة والمواني البحرية، فضلا عن الإمكانات المرتفعة للطاقة الشمسية والرياح، مما أهلها لأن تحتل الترتيب الأول عربيا في هذا الشأن.

تحفيز زيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر

ونظرا لتلك المقومات السابقة اتخذت الدولة العديد من الخطوات الجادة من دراسات الجدوى ومذكرات التفاهم العديدة بين المؤسسات المصرية ورائدي سوق الهيدروجين والأمونيا، حيث وقع مجلس الوزراء المصري 7 اتفاقيات مع مطورين عالميين، وذلك لتنفيذ مشروعات بمجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تتجاوز حوالي 40 مليار دولار، حيث تقدر قيمة استثمارات المرحلة التجريبية للشفافيات بحوالي 12 مليار دولار، و29 مليار دولار للمرحلة الأولى منها، بينما يتجاوز إجمالي الاستثمارات حوالي 40 مليار دولار خلال 10 سنوات.