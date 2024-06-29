هيئة الطاقة المتجددة: خطة وطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة 40 مليار دولار

تستهدف مصر من خلال استراتيجيتها لتفعيل آليات التنمية المستدامة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر العديد من المشروعات، التي من أهمها إنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة وأنه يأتي من أبرز الموضوعات التي سيتم مناقشاتها في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك.

وتعمل الاستراتيجية المصرية للطاقة حتى عام 2035، فمن المستهدف أن تصل بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة وذلك بحلول عام 2035 وفق تقرير لهيئة الطاقة المتجددة.

وقد وضعت مصر خطة استراتيجية تهدف إلى التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث تطمح الحكومة أن تكون مصر على رأس الدول المنتجة له باعتباره وقود المستقبل.

تنفيذ خطة وطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة حوالي 40 مليار دولار

وتنفذ مصر العديد من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والشراكة مع كبرى الشركات العالمية العاملة في المجال، وتنفيذ خطة وطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة حوالي 40 مليار دولار في الفترة المقبلة، خاصة في ظل أهمية إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتخزينهما وتجارتهما، في إطار استراتيجيتها للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف الوصول إلى حوالي 8% من السوق العالمية للهيدروجين.

الهيدروجين الأخضر أحد أهم العناصر الحيوية للتحول نحو الطاقة

ويمثل الهيدروجين الأخضر أحد أهم العناصر الحيوية للتحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة، وتعزيز الجهود العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، لذلك فإن حكومات العالم تولي أهمية كبيرة لمواصلة تطوير كامل سلسلة القيمة الخاصة بالهيدروجين الأخضر.

وتسهم أكبر 11 مشروعا من مشروعات الهيدروجين في العالم في إنتاج ما يزيد على حوالي 100 مليون طن سنويًا، ما يعادل ثُلث الكمية التي قد يحتاج إليها العالم بحلول عام 2050، بهدف تحقيق أهداف الحياد الكربوني، ويتطلب الوصول إلى الحياد الكربوني عالميًا إنتاج حوالي 300 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا.

ويعتبر مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المرتبة السادسة بقائمة أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في العالم، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول العربية من حيث عدد المشروعات التي تهدف إلى توطين صناعة الهيدروجين الأخضر، بنحو 28 مشروعًا.

تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوضع متميز يتيح لها إطلاق إمكاناتها الهائلة في مجال الطاقة النظيفة والخضراء، مما يتيح تحول أنظمة الطاقة التي يهيمن عليها النفط والغاز نحو سلاسل قيمة الهيدروجين منخفض الكربون.