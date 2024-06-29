علماء يبتكرون علاجا فعالا لـ«مدمر بصيلات الشعر».. نتائج سريعة ودون ألم

يعاني كثير من الأشخاص خاصة السيدات من تساقط الشعر، ما يسبب حالة من الضيق للبعض، ويعد مرض الثعلبة البقعية من الأسباب الرئيسية المتسببة في تساقط الشعر، وهو ما جعل العلماء في رحلة بحث دائمة عن علاج للتخلص نهائيا من المرض التي يُوصف بـ«مدمر بصيلات الشعر».

ما هو مرض الثعلبة؟

ويسبب مرض الثعلبة البقعية وجود بقعة في الرأس فارغة تمامًا من الشعر، وللتخلص منه بشكل دائم، طور العلماء في جامعة هارفارد، علاجًا جديدًا للقضاء على مشكلة تساقط الشعر بسببه، وهو عبارة عن لاصقات الإبر الدقيقة غير المؤلمة والمحملة بدواء منظم للمناعة يساعد في إعادة نمو الشعر.

وكشف الباحثون بعد اختبار لاصقات الإبر على فئران المختبر المصابة بالثعلبة البقعية، أنها إذا وُضعت 10 مرات على مدى 3 أسابيع، سيبدأ الشعر في النمو مرة أخرى، وأنّ الالتهاب الموجود في الرأس بدأ في الاختفاء بعد المواظبة على الاستخدام، ويمكن أيضًا اختبار الإبر لعلاج أمراض جلدية مناعية ذاتية أخرى مثل البهاق والصدفية، بحسب مجلة Advanced Materials العلمية.

وعلقت الدكتور إيمان سند استشاري الأمراض الجلدية، على الدراسة، قائلة إنّ الثعلبة البقعية عبارة عن مرض مناعي يهاجم بصيلات الشعر، مسببًا بقعا فارغة تمامًا من الشعر في الرأس، مشيرة إلى أنّ الأدوية المستخدمة في علاج مرض الثعلبة البقعية، لها نتائج فعالة في التخلص منه.

كيفية علاج مرض الثعلبة عن طريق الإبر

وشرحت «سند» أنّ الإبرة العلاجية عبارة عن مزيج من عقاري «CCL22» و«IL-2» اللذان يساعدان على تنشيط الاستجابة المناعية، وتوضع على المنطقة المصابة في الرأس، وتعمل على توصيل الدواء مباشرة إلى الجلد، لذا فهي أكثر فعالية من الكريم الموضعي ولا تسبب أي شعور بالألم.