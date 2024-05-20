أستاذ أمراض جلدية يكشف التفاصيل الكاملة لمرض الثعلبة وأعراضه

كشف الدكتور عاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية في كلية الطب جامعة بنها، تفاصيل مرض الثعلبة، قائلا إنه من الأمراض المناعة الذاتية ويهاجم الجهاز المناعي، مشيرا إلى أنه يتسبب في تساقط الشعر.

ما هو مرض الثعلبة؟ وكيف يظهر؟

وتابع أستاذ الأمراض الجلدية بكلية طب بنها في تصريحات خاصة على هامش مؤتمر صحفي انعقد اليوم لمناقشة الأمراض المناعية، مرض الثعلبة تبلغ نسبة الإصابة به 2% من السكان، موضحا أن مرض الثعلبة يرتبط بمجموعة من الأمراض النفسية والطبية كالاكتئاب واضطرابات المناعة الذاتية.

دور المبادرات الصحية في تغير مفهوم الثقافة الصحية

وأضاف «فرج» أن مرض الثعلبة تظهر بشكل كحجم العملة المعدنية إلى الرأس وممكن الذقن وقد تصل التساقط إلى الرموش والحواجب، ومن علاماته أيضا وجود جزئيات متلهبة في فروة الرأس، مشيرا إلى اختلاف العلاجات الخاصة بهذا المرض فقد حدث تطور كبير للعلاج وأصبح هناك علاجات له متطورة تعمل على القضاء عليه وحاصلة على تراخيص هيئة الدواء بعد تجارب عدة كالبارسيميانت أن يؤخذ للبالغين لعلاج الحالات الحادة.

وأكد أستاذ الأمراض الجلدية، أن الاكتشاف المبكر للأمراض يساهم بشكل كبير في رفع معدلات الشفاء ومعرفة نوع العلاج الصحيح والتوجيه، مشيرا إلى تغير مفهوم الثقافة الصحية للمواطنين بفضل المبادرات الصحية التي تقوم بها الدولة المصرية والتي تشكل الفئات العمرية المختلفة والتي ساهمت في اكتشاف الأمراض في المراحل الأولى لها.