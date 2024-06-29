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رئيس المفوضية الأوروبية: أوروبا الشريك الاستثماري الأكبر لمصر بحصة 40%

كتب:

منى صلاح
11:40 ص | السبت 29 يونيو 2024
رئيسة المفوضية الأوروبية

رئيسة المفوضية الأوروبية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنه لم يمض سوى 100 يوم منذ أن فتح الاتحاد الأوروبي عصر من الصداقة مع مصر، الذي يتم حصاده في الوقت الحالي، متوجهة بالشكر إلى الرئيس السيسي على كرم الضيافة الرائع والترحيب.

وأضافت رئيس المفوضية، خلال كلمتها بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّه منذ تم توقيع شراكة استراتيجية التي تم بناؤها على علاقات وطيدة بيننا وبين مصر وعقود من الشراكة، فإن أوروبا أكبر شريك استثماري لمصر ولها حصة تبلغ 40% من الاستثمارات المباشرة وفي الشراكة والاتفاقية الجديدة سنصل إلى مستويات جديدة من الشراكة الاستراتيجية.

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بقلم منى صلاح