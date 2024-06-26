«الأرصاد»: كتل هوائية من جنوب أوروبا تؤثر على طقس المحافظات الساحلية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ طقس اليوم سيكون حار على عدد من المحافظات والمدن الساحلية على شمال البلاد والسواحل الشرقية للبلاد، نظرا لتأثر المحافظات بامتداد كتل هوائية قادمة من جنوب شرق أوروبا، تعمل على تحسين حالة الطقس أحيانا.

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى ارتفاع درجة الحرارة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وصولا إلى محافظات شمال الدلتا، وارتفاع نسب الرطوبة الناتجة عن منخفض الهند الموسمي، ما ترتب عليه اختلاف قيم الحرارة العظمى المسجلة عن قيم الحرارة المحسوسة.

حالة الطقس على المحافظات الساحلية

وأوضحت الأرصاد في تقرير صادر عنها، أنّ المحافظات الساحلية «مطروح - العلمين - الإسكندرية - بورسعيد - دمياط - رفح»، تتراوح قيم الحرارة العظمى فيها بين 32 لـ34 درجة مئوية، حيث يسود طقس حار خلال ساعات النهار، مع ارتفاع قيم الرطوبة بسبب امتداد تأثير منخفض الهند الموسمي.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنّ القاهرة الكبرى ومحافظات شمال ووسط الدلتا وجنوب الوجه البحري، تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة اليوم.

درجات الحرارة اليوم على المحافظات الساحلية

الإسكندرية: الحرارة العظمى 33 المحسوسة 36.

مطروح: العظمى 32 المحسوسة 35.

العلمين: العظمى 31 المحسوسة 34.

بورسعيد: العظمى 32 المحسوسة 35.

دمياط: العظمى 33 المحسوسة 36.

رفح: العظمى 32 المحسوسة 35.

درجات الحرارة اليوم على القاهرة ومحافظات الدلتا

القاهرة: العظمى 39 المحسوسة 41.

العاصمة الإدارية: العظمى 39 المحسوسة 41.

6 أكتوبر: العظمى 39 المحسوسة 42.

بنها: العظمى 38 المحسوسة 41.

دمنهور: العظمى 36 المحسوسة 39.

وادي النطرون: العظمى 37 المحسوسة 39.

الزقازيق: العظمى 38 المحسوسة 40.

شبين الكوم: العظمى 38 المحسوسة 41.

الإسماعيلية: العظمى 40 المحسوسة 42.

السويس: العظمى 39 المحسوسة 41.