رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن توقيع اتفاقية المليار الأول لدعم الاقتصاد المصري

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنَّ مصر بوابة لأوروبا للشرق الأوسط وأفريقيا والمحيط الهادىء ورخاء مصر هام لكافة المنطقة، مستطردة: «أتينا للقاهرة بصحبة المستثمرين والمؤسسات المالية الأوروبية وهناك اليوم أكثر من 1000 شركة ممثلة تنتظر الفرص الاستثمارية والتيسيرات من أجل ذلك».

وتابعت خلال كلمتها بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الاتحاد ملتزم بالتعهدات التي تم الاتفاق عليها منذ 3 أشهر، من ضخ استثمارات أكبر في القطاعات الاستراتيجية وتشغيل مزيد من العمالة المصرية.

وأوضحت في كلمتها: «في مارس 2023 أعلنا حزمة تبلغ 7,4 مليار يورو واليوم نوقع على أول اتفاقية تخص المليار الأول لدعم ومساندة الاقتصاد الكلي لمصر مالياً ومن شأنها دعم جدول الاصلاح المصري وهذه الاصلاحات ستعزز بيئة الاستثمار وتجذب مزيد من المستثمرين وتخلق فرص عمل أفضل في مصر».