وفد الاتحاد الأوربي يزور إحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أجرى وفد الاتحاد الأوربي، زيارة إلى إحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، في إطار دعم الاتحاد الأوربي للتعليم الفني وبحث فرص تشغيل خريجي التعليم الفني في السوق الأوربية، برعاية الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني.

جولة داخل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وتجول وفد الاتحاد الأوربي داخل المدرسة، وعقد لقاءات مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، للتعرف على الأقسام ومعامل المحاكاة لتدريب الطلبة لرفع مهاراتهم وربطهم بسوق العمل.

ورافق الوفد، الدكتور أحمد العشماوي، مستشار تطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد يماني، المدير الإداري، والدكتورة داليا مشالي، نائبا عن الشريك الصناعي، ومحمد بيومي، المشرف على المدرسة من وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.