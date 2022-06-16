سعد: الإتحاد الأوربي يعول على مصر في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي

قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن الاتحاد الأوروبي يسعى لتأمين إمدادات الغاز والاستخدام المستدام لمصادر الغاز الطبيعي في إطار الأهداف بعيدة المدى لخفض الكربون والإجراءات ذات الصلة بإدارة وخفض الانبعاثات.

وأشاد «سعد الدين»، بأهمية التعاون الإستراتيجي المشترك مع الاتحاد حيث يعكس ذلك رؤية القيادة السياسية والدولة المصرية بتسخير إمكاناتها وامتلاك مصادر للطاقة المتجددة بما يمنحها الفرصة لتصبح مركزاً لإنتاج وتصدير الطاقة المتجددة والطاقة منخفضة الكربون.

تسريع وتيرة التنمية المستدامة لمصر

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعتها مصر بالأمس مع إسرائيل والاتحاد الأوروبي لتصدير الغاز الطبيعي ستسرع وتيرة التنمية المستدامة داخل مصر وخاصة تسهيل الحصول على التمويل لمشروعات الهيدروجين والاقتصاد الأخضر وبناء قدرات إنتاجية للهيدروجين في الجوار الجغرافي تستفيد منها أوروبا بشكل كبير.

الاستفادة من الفرص ذات الصلة بالانتقال الأخضر

وأوضح أن هذه الاتفاقية تُشكل دورًا مهمًا في الاستفادة من الفرص ذات الصلة بالانتقال الأخضر، بما في ذلك الاستثمارات في الطاقة المتجددة والاستخدام المستدام للموارد، استناداً إلى تنفيذ سياسات وأهداف طموحة لمواجهة تغير المناخ في مصر.

من المقرر أن يركّز كلا من مصر والاتحاد الأوروبي بشكل مشترك، من خلال شراكة متوسطية للهيدروجين، على تعزيز الاستثمارات في تنمية إنتاج الكهرباء المتجددة، ودعم وتعزيز مد شبكات الكهرباء، بما في ذلك عبر المتوسط، وإنتاج هيدروجين متجدد ومنخفض الكربون، وإنتاج منتجات مشتقة من الهيدروجين وإقامة البنية التحتية اللازمة لتخزين ونقل وتوزيع وتصدير الهيدروجين.