7 تصريحات مهمة لرئيسة المفوضية الأوروبية خلال كلمتها بمؤتمر الاستثمار اليوم

شاركت رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، في مؤتمر الاستثمار المصري والأوروبي 2024، والذي يعقد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضوء ما تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي من تطور إيجابي في شتى مجالات التعاون.

رئيس المفوضية: مصر دولة مهمة وتطورها مفيد للمحيط الإقليمي

وتضمنت أبرز تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية التالي:

1 - مصر دولة مهمة في المنطقة وتطورها مفيد للمحيط الإقليمي.

2- نشكر مصر على الثقة التي تضعها في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

3- نهدف من مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي إلى الاستماع لمصر ومعرفة الفرص المتاحة.

4- الدعم المقدم لمصر سيسهم في دعم النمو وتوفير فرص عمل أكثر.

5- ندعم خطط مصر وهدفها لتصبح مركزا للطاقة النظيفة.

6- اليوم نوقع على اتفاقية لتوفير التدريب الرقمي للمصريين لتوفير العمالة الماهرة للشركات.

7- وضعنا إطارا من الثقة للتعاون المستقبلي مع مصر.