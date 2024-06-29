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على رأسهم ناصف ساويرس.. «فوربس» تصدر تقريرا جديدا عن أثرياء العالم

كتب:

شوشة عبدالواحد
01:27 م | السبت 29 يونيو 2024
أثرياء العالم

أثرياء العالم

كشفت مجلة «فوربس» في تصنيفها لأثرياء العالم لعام 2024، عن ارتفاع عدد المليارديرات بالقائمة إلى 2781 شخصًا حول العالم، والتي شهدت زيادة قياسية بواقع 141 مليارديرًا عن العام السابق، وزيادة 26 مليارديرًا عن الرقم القياسي السابق المحقق في عام 2021.

حجم الثروات العالمية

وأوضح «التقرير» أن حجم الثروات العالمية سجل زيادة اقتربت من الـ14.2 تريليون دولار، بارتفاع قدره تريليوني دولار عن السنة السابقة و1.1 تريليون دولار عن الرقم القياسي السابق في عام 2021.

وتجاوزت الثروات المجمعة لأثرياء الشرق الأوسط 100.9 مليار دولار، دون احتساب ثروات الأثرياء في السعودية ضمن قائمة فوربس العالمية للعام السابع على التوالي.

أغنى مليارديرعربي

وتربع الملياردير المصري ناصف ساويرس، على قائمة أغنى ملياردير عربي في العالم، حيث أفادت فوربس بارتفاع ثروته بمقدار 1.4 مليار دولار مقارنة بعام 2023.

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