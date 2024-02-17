صراعات سياسية تكبّد أثرياء العالم خسائر بالمليارات.. مالك أمازون يبيع أسهم شركته

أقدم جيف بيزوس، مالك شركة أمازون على بيع جزء كبير من أسهم شركته بسبب الخسائر المالية التي لاحقته، وقد شهدت الفترة الماضية تعرض أثرياء العالم لخسائر فادحة، جعلت خزائنهم تتكبد خسائر تقدر بنحو 2 تريليون دولار، لأسباب عديدة، أولها الصراع الذي يشهده العالم بين روسيا وأوكرنيا والصراع الاقتصادي بين الصين وأمريكا لقلب موازين القوى حول العالم، وفقا لما ذكره «بلومبيرج»

خسائر إيلون ماسك

تسبب شراء إيلون ماسك لموقع إكس، تويتر سابقا، في خسار فادحة له قدرها 150 مليار دولار، واستكمالا لتلك لسلسة الخسائر واجه ماسك خسارة كبيرة بعدما تفوقت مبيعات شركة السيارات الكهربائية الصينية «بي واي دي» على شركة «تسلا»، ليخسر ماسك 20 مليار دولار من ثروته، وتفقد «تسلا» ما يعادل 300 مليار دولار من أرباحها.

خسائر برنارد أرنولت

جاء الملياردير برنارد أرنولت في المركز الثاني من قائمة خسائر أثرياء العالم، وذلك بعدما تراجعت ثروته بنسبة 1.18%، بما يقدر بـ 2 مليار دولار، من أصل لتصل إلى 167 مليار دولار بنهاية 2023.

خسائر بيل غيتس

احتل الملياردير الأمريكي بيل غيتس المركز الثالث في خسائر أثرياء العالم، حيث تراجعت ثروته بنسبة 16.7%، بما يقدر بـ23 مليار دولار، بعدما بلغت ثروته 137 مليار دولار بداية العام لتنخفض إلى 114 مليار دولار بنهاية 2023.

خسائر جيف بيزوس

وفي المركز الرابع من قائمة خسائر أثرياء العالم حل الملياردير جيف بيزوس، مالك شركة أمازون، إذ سجلت ثروته تراجعاً بنسبة 44.5%، بما يقدر بـ90 مليار دولار بعدما تراجعت ثروته من مستوى 202 مليار دولار في بداية 2022 إلى 112 مليار دولار بنهاية 2023، مما اضطره إلى بيع جزء كبير من أسهم شركته بسبب الخسائر المالية التي لاحقته.

خسائر لاري إليسون

وتذيل قائمة خسائر أثرياء العالم الملياردير لاري إليسون، والذي حل في المركز الـ7، حيث سجلت ثروته تراجعاً بنسبة 14.6% فاقداً نحو 15.9 مليار دولار، بعدما انخفضت ثروته من مستوى 109 مليارات دولار إلى نحو 93.1 مليار دولار.