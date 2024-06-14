10 معلومات عن برج فوربس في العاصمة الإدارية الجديدة.. تصميم عالمي

كشف مجلس الوزراء عن معلومات حول برج فوربس المقترح إنشائه في العاصمة الإدارية الجديدة بواسطة شركة «ماجنوم» العقارية، ومن المقرر أن يصل حجم الاستثمارات المباشرة في المشروع إلى نحو مليار دولار.

ترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات حول رج فوربس المقرر إنشاءه في العاصمة الإدارية الجديدة، حسب بيان مجلس الوزراء الصادر أمس الخميس.

أبزر المعلومات عن برج فوربس

- يأتي المشروع كأحد أفضل التصميمات العالمية، التي من شأنها أن تضيف بصمة معمارية مميزة.

- يحقق الرؤية المستقبلية للدولة المصرية، من خلال العاصمة الإدارية الجديدة.

- إنشاء مبنى بارتفاع 250 مترًا يحافظ على البيئة.

- يقلل من الانبعاثات الكربونية.

- يتماشى مع توصيات مؤتمر المناخ «COP- 27»

- برج فوربس العالمي سيكون أحد الأبراج الإدارية والتجارية الأكثر جاذبية.

- يتميز بهندسته المعمارية وتجربة المكاتب الفريدة من نوعها.

- يشتمل على مجموعة متميزة من الامتيازات التجارية.

- يستند تصميم البرج بشكل أساسي على تجربة المستخدم مع تقنية المباني الذكية الحديثة المدمجة.

- سيكون وجهة للرقي والفخامة.

- تصميم مشروع البرج تقوده واحدة من شركات الاستشارات المعمارية الدولية الأكثر شهرة وسمعة في العال.

- يهدف مشروع برج فوربس العالمي إلى وضع معيار جديد تمامًا للهندسة المعمارية المستجيبة للبيئة.

- يعتزم البرج أن يلعب دورًا حيويًا في تقليل كل من الكربون المتجسد والتشغيلي للبرج.

- استراتيجية البرج تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي حددتها الأمم المتحدة.