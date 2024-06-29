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الرئيس السيسي: مصر بيئة استثمار آمنة.. وشعبها ظل صامدا 12 عامًا

كتب:

منى صلاح
12:31 م | السبت 29 يونيو 2024
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

أكد الرئيس السيسي أنَّ مصر ليست فقط سوقا ضخما كبيرا به أكثر من 120 مليون بالضيوف واللاجئين، وبه قوة عاملة و70% من الشعب المصري تحت عمر 40 عاما، وهذا شيء واعد لأي مستثمر يريد قوة عاملة بتكلفة «معتبرة».

وقال خلال كلمته بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، : «هنا شعب مصر الذي ظل أكثر من 12 عاما صامدا ومتطلعا لمستقبل أفضل والتحديات التي قابلت مصر منذ 2011 هو اختبار نجحنا فيه رغم ضخامته.. مصر بيئة استثمار آمنة».

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بقلم منى صلاح