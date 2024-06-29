رئيس «نقل النواب»: مؤتمر الاستثمار الأوروبي يعكس حالة الثقة في الاقتصاد المصري

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربي أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، يعكس الاهتمام المصري بالاستثمار الأجنبي وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية .

قال علاء عابد لـ«الوطن» إن مصر كانت وما زالت وجهة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من إمكانات السوق المصرية والموقع الاستراتيجي المصري كما تعد بوابة إفريقيا في ظل حالة الاستقرار والأمن والأمان.

وأضاف أن الرئيس السيسي مهتم بالنمو الاقتصادي والتنمية واستمرار بناء الجمهورية الجديدة ومن هنا تأتي أهمية استضافة مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى عرض فرص الاستثمار في الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.

خطوات مصر على طريق الإصلاح الاقتصادي

أوضح عابد أن الرئيس السيسي أكد خلال افتتاح المؤتمر أن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة مشيرا إلى أن مصر في سعيها لتحقيق ذلك قامت الدولة بعدد من الإصلاحات لتمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم التحول الأخضروحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أوضح أهمية المؤتمر للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية بفُرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي .

وأشاد عضو النواب بما أعلنه الرئيس السيسي عن الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء في ظل القُرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لمصر.

الثقة في الاقتصاد المصري

شدد رئيس لجنة النقل على أن نجاح المؤتمر يعد رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها.