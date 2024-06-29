وزيرة التخطيط: جذبنا 65 فرصة استثمارية بـ14 قطاعا خلال الـ3 سنوات الأخيرة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن كل الإصلاحات التي شهدتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية انعكست على القطاع الخاص، مشددة على أنه عند تقييم أي برنامج إصلاح لابد من تقييمه في إطار الظروف الإقليمية والدولية، وهذه التحديات شديدة جدًا ولذلك لا يجب أن يكون هناك تقييم أي تجربة محلية في معظل عن التطورات الإقليمية والدولية.

وأضافت «السعيد»، خلال كلمتها في الجلسة النقاشية بعنوان «استعراض أجندة مصر للإصلاح ومناخ الاستثمار» في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه خلال هذه التحديات استطاعت مصر طرح 14 شركة من ضمن الـ32 شركة والذي تعهدت مصر بطرحهم، وتم طرحها لمستثمر استراتيجي أو الطرح في البورصة المصرية، مشيرة إلى أنه تم جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاعا خلال آخر 3 سنوات، وتم تفعيل الرخصة الذهبية لـ 29 مشروعا، وهو ما انعكس على نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمار كان 28%؛ لأن الدولة تدخلت عام 2016 بضخ عدد من الاستثمارات لتحسين من مستوي البنية التحتية وضخ استثمارات عامي 2019 و2020 خلال فترة أزمة كورونا كأي دولة لمساندة المؤسسات.

وأشار إلى أن هذا العام 40% نصيب الاستثمارات الخاصة، ويتم استهداف الوصول في العام القادم لـ50%، و65 % بنهاية عام 2027، مؤكدة أن نصيب القطاع الخاص من الناتج 70% من الإنتاج ويعود لمشروعات القطاع الخاص، والقطاع الخاص هو المشغل للعمالة بنسبة 80% وفق بيانات التعداد الاقتصادي.