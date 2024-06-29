«طاقة النواب»: افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يفتح آفاقا اقتصادية للدولة

ثمن النائب خالد عبد المولى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي من شأنه فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي وجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد الوطني.

مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

وأوضح عبد المولى، في تصريحات صحفية، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري والإصلاحات التي تم تنفيذها لتحسين مناخ الاستثمار.

وأكد، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يشكل منصة مثالية لتبادل الرؤى والخبرات بين المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين، ويمثل فرصة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مشيرا إلى أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يدعم الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.

التعاون مع الاتحاد الأوروبي يدعم الاقتصاد المصري

ولفت، إلى أن المؤتمر يعزز العلاقات الاقتصادية ويشجع على إقامة مشاريع مشتركة تسهم في نقل التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.