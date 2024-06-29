بعد مناظرة انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.. بايدن يضع الديمقراطيين في مأزق

بعد الانتهاء من المناظرة الأولى يوم الجمعة، بين مرشحي الرئاسة في الانتخابات الأمريكية 2024 المقررة في نوفمبر، ظهرت تقارير تشير إلى قلق ديمقراطي حيال أداء الرئيس جو بايدن، ما أثار تساؤلات حول احتمالية اختيار مرشح بديل.

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، يمكن للديمقراطيين اختيار بديل لبايدن، ولكن من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى اضطرابات سياسية داخل الحزب، ما لم يقرر الرئيس نفسه التنحي وفقًا لشروطه الخاصة.

وذكرت بعض وسائل الإعلام الأمريكية أسماء مرشحين محتملين من الحزب الديمقراطي، مثل نائبة الرئيس كامالا هاريس، حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، وحاكمة ولاية ميشيجان جريتشن ويتمر.

وأشار تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» إلى قلق ينتاب بعض حلفاء جو بايدن بسبب مناظرة انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، مما دفع بمشرعين ومانحين أثرياء، ليفكروا في ما إذا يجب أن يظل بايدن مرشحًا للحزب الديمقراطي بسبب المخاوف المتعلقة بعمره.

ووفقًا لتقرير لوكالة «فرانس برس»، أثارت المناظرة ذعرًا حقيقيًا بين الديمقراطيين، قبل 4 أشهر من الانتخابات وحوالي 6 أسابيع قبل المؤتمر المقرر أن يعلن فيه الرئيس الأمريكي مرشح الحزب بشكل رسمي.

هل يمكن استبدال بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية2024؟

وأفاد تقرير «نيويورك تايمز»، أنه يمكن اختيار مرشح بديل لجو بايدن في حال قرر التنحي بنفسه، وإذا قرر الاستمرار في السباق، فإجابة قد تكون «لا» على اختيار مرشح بديل.

وحسب التقرير، ستكون العملية معقدة في السيناريوهين، ما قد يؤدي إلى اضطرابات سياسية في صفوف الديمقراطيين، وإذا انسحب جو بايدن من السباق، فلن يكون لديه القدرة على فرض دعمهم لمرشح آخر، وسيحتفظ المندوبون بحريتهم في اختيار أي مرشح يرونه مناسباً، حسب ما ذكرت الصحيفة.

ومن المتوقع وجود صراع شديد حول اختيار المرشح البديل نظرًا لـ«تفاقم الانقسامات الأيديولوجية» داخل الحزب، ما يؤدي إلى تقويض قوة المرشح النهائي.

بعد المناظرة، قال جو بايدن أمام جمهوره في ولاية نورث كارولينا: «لم يعد من السهل بالنسبة لي السيطرة كما كانت سابقًا، لم أعد أتحدث بنفس السلاسة كما فعلت في الماضي، ولم أعد أرى بوضوح كما كنت أفعل، لكنني أدرك كيفية التعبير عن الحقيقة».

وفي تصريح آخر، أشار إلى أنه يمتلك تميز بين الصواب والخطأ، وأنه على دراية تامة بطريقة القيام بالمهام، وكيفية إتمام الأمور بنجاح، مؤكدًا - كما يعلم الملايين من الأميركيين - أن السقوط لا يعني الهزيمة النهائية، بل يمكن النهوض من جديد.