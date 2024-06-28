رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عاجل.. ترامب: «بايدن» يدمر نظام الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي في أمريكا

كتب:

أحمد العانوسي
05:29 ص | الجمعة 28 يونيو 2024
مناظرة بايدن وترامب

مناظرة بايدن وترامب

أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال مناظرته مع بايدن، التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لم يستمر في دعم اتفاق باريس للمناخ لأن الولايات المتحدة وحدها التي كات تدفع لتمويل الاتفاق. 

وأشار إلى أن «بايدن» يدمر نظام الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي بسبب ما يتعرض له الأطباء في عهده، مؤكدًا أن ايدن أراد أن يزيد الضرائب 4 أو 5 أضعاف على كل مواطن وأتعجب أن السياسيين لم يعلقوا على ذلك.

اقرأ المزيد:

عاجل.. «ترامب» يتحدث عن حل الدولتين.. و«بايدن»: أنقذنا إسرائيل من الانهيار

«ترامب»: «بايدن» هو القاتل الحقيقي لملايين السود الذين أتوا عبر الحدود

«بايدن» ينتقد «ترامب» بشأن نصيحته للأمريكيين أثناء وباء كورونا

«ترامب»: «الكل كان يحترم أمريكا حتى جاء بايدن»
بقلم أحمد العانوسي