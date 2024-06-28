عاجل.. ترامب: «بايدن» يدمر نظام الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي في أمريكا

أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال مناظرته مع بايدن، التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لم يستمر في دعم اتفاق باريس للمناخ لأن الولايات المتحدة وحدها التي كات تدفع لتمويل الاتفاق.

وأشار إلى أن «بايدن» يدمر نظام الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي بسبب ما يتعرض له الأطباء في عهده، مؤكدًا أن ايدن أراد أن يزيد الضرائب 4 أو 5 أضعاف على كل مواطن وأتعجب أن السياسيين لم يعلقوا على ذلك.