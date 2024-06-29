رئيس «البحوث الزراعية» يتابع تنفيذ مبادرة تفعيل المراكز الإرشادية لخدمة المزارعين

عقد الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة مركز البحوث الزراعية لتفعيل دور المراكز الإرشادية.

وأكد «عبد العظيم» ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح المبادرة وتقديم خدمة إرشادية متكاملة للمزارعين في الأنشطة الزراعية في نطاق كل مركز إرشادي مع ضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف التنظيمات الزراعية لتسهيل حصول المزارعين على الخدمات الزراعية والتوصيات الفنية اللازمة للنهوض بالإنتاج الزراعي كما وكيفا.

متابعة تنفيذ المبادرة

ولفت إلى أن وكلاء الوزارة ومديري محطات البحوث في كل محافظة مسؤولين عن متابعة تنفيذ هذه المبادرة واتخاذ ما يلزم لتذليل أي عقبات تواجه تنفيذها وتوفير إمكانيات العمل للخبراء الإرشاديين والفنيين لأداء المهام المكلفين بها في إطار هذه المبادرة.

تقديم الخدمات الإرشادية الزراعية

وتهدف المبادرة إلى تحسين وتفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية في تقديم الخدمات الإرشادية الزراعية عن طريق استغلال البنية الأساسية لهذه المراكز والتجهيزات المتاحة بها وتزويدها بالخبراء الإرشاديين والفنيين من الباحثين التابعين لمركز البحوث الزراعية في مختلف المجالات الزراعية لتقديم خدمة إرشادية متكاملة ومتميزة في نطاق كل مركز إرشادي من خلال تحديد الاحتياجات الإرشادية والتدريبية للمزارعين، والوقوف على المشكلات التي تواجههم في مختلف مراحل الإنتاج والعمل على حلها، وتزويدهم بالتوصيات الفنية اللازمة.

يأتي ذلك بالإضافة لتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة للنهوض بالإنتاج الزراعي كما وكيفا بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي المنشود، والاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه وكافة مدخلات الإنتاج الزراعي للحصول على أعلى إنتاجية ممكنة بما ينعكس على تحسين مستوى دخل المزارعين والنهوض بمستوى المعيشة في الريف المصري بشكل عام.