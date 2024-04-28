«البحوث الزراعية» و«مصر الخير» يطلقان حملة قوافل بيطرية في سوهاج

أطلق مركز البحوث الزراعية اليوم، حملة قوافل علاجية مجانية بسوهاج في إطار التعاون بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومؤسسة مصر الخير لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقري المحافظة، في الفترة من 28 أبريل حتى 1 مايو 2024، في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

فحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية

وقال الدكتور مصطفي فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية لصغار المربين والفلاحين، إنّ القافلة تأتي بالمشاركة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري في سوهاج، حيث يتم فحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدى صغار الفلاحين ومربي الماشية.

وأوضح أنّ الحملة تستهدف علاج جميع الحالات المرضية بالمجان، إضافة إلى الفحص التناسلي والتلقيح الاصطناعي.