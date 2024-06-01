«البحوث الزراعية» ينظم قافلة بيطرية مجانية في قرى المنوفية

بدأ مركز البحوث الزراعية، في تنفيذ قافلة بيطرية مجانية لمحافظة المنوفية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين، في الفترة من اليوم السبت وحتى الخميس المقبل.

القافلة ضمن مبادرة حياة كريمة

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور مصطفي فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين: «إن هذه القافلة ستقام بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهدالامصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية».

فحص وعلاج الحيوانات في القرى

وأضاف «فاضل» أن هذه القافلة سوف تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدي صغار المربين والفلاحين بقري المحافظة، وسوف تقوم بعدة جولات بقري ومراكز المحافظة في إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية.

وتابع أن القافلة سوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية.