ضبط عاطل بحوزته 11 كيلوجراما من مخدر الحشيش بسوهاج

كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج قيام «عاطل له معلومات جنائية» بالاتجار في مخدر الحشيش وترويجه على عملائه، مُتخذاً من دائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي

ضبط عاطل بحوزته 11 كيلو جرام حشيش

وأشارت المديرية إلى ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بوزن11 كيلو جراما، فرد محلى وعدد من الطلقات، طبنجة معدلة، دراجة نارية بدون لوحات معدنية، ميزان حساس، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.