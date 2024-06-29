عضو اتحاد الصناعات يوجه بضرورة جذب الاستثمار الأوربية في المجال البيئي

قال المهندس علاء عبد ربه، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إنَّ مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يمثل فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأوروبية في نقل التكنولوجيا وتنويع مصادر السلع الصناعية والتكنولوجية.

وشدد «عبد ربه»، خلال لقائه على شاشة قناة «النيل للأخبار»، على أهمية جذب استثمارات أوروبية في قطاعات الحفاظ على البيئة، موضحًا: «هناك جزء كبير من الشراكات الأوروبية المطروحة حاليا في الاقتصاد الأخضر تركز على دعم عمليات الحفاظ على البيئة، من خلال العديد من الاساليب في مقدمتها تصميم وتقديم دورات للشركات التي ترغب في مشاركة الاقتصاد الأوروبي في هذا المجال وتقديم تمويلات للمشروعات البيئية ضمن المشروع الإنتاجي منبها ان هذا التعاون ايضا مرهون بقدرة الشركات الراغبة في التعاون على الالتزام بالمعايير البيئية الأوروبية في المنتج النهائي».

وأضاف: «جهات الاستثمار الأوروبية تقدم تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة أو حتى متناهية الصغر ولكن في جزئية الأعمال المتعلقة بالمحافظة على البيئة ونقل تكنولوجيا الحفاظ على البيئة فقط، وليس على مستوى أدوات او معدات الإنتاج مشيرا الى تجربة سابقة له في عام 2007 في التعاون مع الجهات الأوروبية الداعمة، إذ تقوم هذه الجهات بتقييم الطلبات المقدمة لها لتمويل العمليات الإنتاجية حتى على مستوى تمويل الأجهزة والمعدات وتحديد مدى قدرة التسهيلات أو المعدات المطلوب تمويلها على المحافظة على البيئة في عملية الإنتاج وخفض الانبعاثات والتلوث البيئي ومن ثم تحديد قرار التمويل وحجم التمويل».