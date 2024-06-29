«القاهرة الإخبارية»: روسيا تقصف مبنى سكنيا من 9 طوابق في أوكرانيا

علق غيث مناف مراسل «القاهرة الإخبارية»، على قصف روسيا لمبنى سكني في أوكرانيا مكون من 9 طوابق، مشددًا على أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر البيانات النهائية جراء القصف الروسي الذي بدأ أمس، وأشار إليه الرئيس الأوكراني ونعى كل الموجودين هناك.

انهيار 4 طوابق علوية

وأشار «مناف» خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أنّ القصف الروسي على مبنى في دنيبرو وسط أوكرانيا، تسبب في انهيار 4 طوابق علوية من المبنى، وإصابة 11 شخصًا والعديد من المفقودين ومقتل شخص واحد، موضحًا أن كل هذه العمليات تأتي تزامًا مع استمرار القصف على المنشآت المدنية.

استهداف البنى التحتية في الداخل الروسي والأوكراني

وأوضح أنّ القوات الروسية شنت هجمات بالقرب من مستوطنات وباءت بالفشل وفق بيان الإدارة المشتركة للقوات الأوكرانية، منوهًا إلى أنّ هذا يأتي مع قصف روسي ومسيرات أوكرانية تستهدف البنى التحتية في الداخل الروسي والأوكراني.