«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تتعمد استهداف طواقم الإسعاف والدفاع المدني في غزة

كشف يوسف أبو كويك، مراسل «القاهرة الإخبارية»، عن مستجدات الأوضاع بغزة وحي الشجاعية، الذي يشهد تصعيدًا خلال الساعات الأخيرة، مشددًا على أن معظم المناطق في قطاع غزة تعرضت لاعتداءات إسرائيلية منتصف الليلة الماضية حتى هذه الساعة، وهناك استمرار للاعتداء من قبل الجانب الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في القطاع.

الآليات الإسرائيلية جرفت مئات الأراضي الزراعية

وأوضح «أبو كويك»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه في الصباح الباكر تراجعت الآليات العسكرية الإسرائيلية من منطقة الشاكوش مخلفة دمارًا واسعًا، مؤكدًا أن الآليات الإسرائيلية جرفت مئات الأراضي الزراعية في هذه المنطقة وهدمت خيام المدنيين الفلسطينيين، منوهًا بانه مع انسحاب الآليات العسكرية الإسرائيلية مازالت قوافل الدفاع المدني الفلسطينية والإسعاف تبحث عن جثامين الشهداء والتي خلفتها الاقتحامات الإسرائيلية لعدد من المناطق في القطاع.

وأشار إلى الآليات العسكرية الإسرائيلية والتي تراجعت من حي الشاكوش إلى حل تل السلطان تستهدف المناطق الغربية من مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدًا أنه كان هناك قصف إسرائيلية خلال الساعات القليلة الماضية على منطقة تقع في إطار منطقة يسميها جيش الاحتلال بمنطقة إنسانية.

الاحتلال الإسرائيلي ارتكب العديد من المجازر في مدينة غزة

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب العديد من المجازر في مدينة غزة منذ فجر اليوم وحتى هذه اللحظة، بحق العائلات، من خلال استهداف عدد من المنازل، مضيفًا: «الآليات العسكرية الإسرائيلية تعمل في المناطق الشرقية من مدينة غزة ووصلت نداءات استغاثة للدفاع المدني»، منوهًا بأن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف طواقم الإسعاف والدفاع المدني.