«صوت الشعب»: مؤتمر الاستثمار رسالة دعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري

قالت المهندسة مروة حسين بوريص، الأمين العام لحزب صوت الشعب، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعد منصة رئيسية للتعريف بالفرص الهائلة التي تمتلكها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الكيانات والشركات الكبرى في دول الاتحاد الأوروبي.

مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبي

وأضافت أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تضمنت عددا من الرسائل المهمة في مقدمتها أن المؤتمر يمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري، وللإجراءات الاقتصادية التي تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية، وقدرة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية والمضي قدما نحو تنفيذ التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضحت الأمين العام لحزب صوت الشعب، أن مصر تمتلك العديد من المقومات لجذب الاستثمارات، بما يتيح للدول والكيانات والشركات الاقتصادية الكبرى، فرصة الاطلاع على الإمكانيات الاستثمارية فس قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وتعزيز التكنولوجيا والابتكار، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما يساهم المؤتمر أيضا في الترويج للمناطق الجاذبة للاستثمار مثل المنطقة الصناعية لقناة السويس التي تتضمن فرصا استثمارية هائلة تتنافس عليها الدول والكيانات الكبرى.

أزمات الطاقة العالمية

وأشارت إلى أن دول الاتحاد الأوروبي لديها اهتمام كبير بملف الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، في ظل أزمات الطاقة العالمية، حيث تمتلك مصر النصيب الأكبر من الطاقة المتجددة التي تجعلها بلدا جاذبا للاستثمار في هذا المجال، وتبذل جهودا حثيثة لتكون جسرا ومركزا إقليميا لنقل وتداول الطاقة بين الشرق والغرب.

وتابعت أن الدولة المصرية تحرص على تمكين القطاع الخاص، من خلال التطبيق الجاد والفعال لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتخارج من المشروعات الكبرى، بما يتيح زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأكدت الأمين العام لحزب صوت الشعب، أن مصر أثبتت أنها شريك يعتمد عليه للاتحاد الأوروبي، لما لها من دور مهم في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، فضلا عن السيطرة على الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، وبالتالي فإن هذه المؤتمر يعكس قوة ومتانة العلاقات الجانبين في ظل التحديات العالمية التي لها انعكاسات خطيرة على الاقتصاديات الوطنية في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وأزمة الملاحة في البحر الأحمر.