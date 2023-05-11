حزب صوت الشعب يعقد جلسات للحوار الوطني في إدفو

يستكمل الدكتور محمد بدران، رئيس حزب صوت الشعب، جولاته بمركز إدفو في محافظة أسوان، وذلك لمناقشة الجمهور وأعضاء الحزب وقياداته في قضايا الحوار الوطني، وذلك بمشاركة مصطفي الصادق وعلى فهمي الأمينين المساعدينن للحزب، ومصطفى كمال أمين أمانة العمال المركزية، ومحمد أبو زيد نائب رئيس قطاع جنوب الصعيد، وزهراء بكير عضو المكتب الفني لرئاسة الحزب، ومحمود الكيني عضو الأمانة العامة المركزية، وتميزت الجلسات بسماع رؤية المواطنين وتوصياتهم في هذا الصدد.

وعلى هامش اللقاء، التقى «بدران» ببعض عائلات مركز إدفو، وقيادات الحزب بالمحافظة بقيادة محمد أبو كرورة أمين المحافظة ونقيب المحامين بأسوان، وبحضور سيد عبدالعليم أمين التنظيم بالمحافظة، وعيد حسيب أمين مركز إدفو ونقيب الأشراف بإدفو، والشريف يحيى مشالي والمستشار محمود محمد علي عضو الأمانة العامة المركزية، وعدد من قيادات الحزب، وجمع من أهالي وشباب مركز إدفو.

وقال «بدران» خلال اللقاء: لدينا أمل في التغيير بشباب لديه رغبة في التغيير بمصداقية وطموح وطني ورؤية صادقة يحكمها العلم والعمل للوصول لكل مكان على أرض مصر، وإحداث فارق في حياة المواطنين بشكل يتناسب مع أحلامهم ورؤاهم.