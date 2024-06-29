أستاذ علوم سياسية يستبعد اعتزال نتنياهو للسياسة رغم استطلاع الـ66%

استبعد الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، اعتزال نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي للعمل السياسي على الرغم من إبداء ثلثي الإسرائيليين رغبتهم في ذلك بناء على استطلاعات الرأي، مشيرا إلى ان نتنياهو لن يفعل ذلك على الرغم من أن ذلك واضح حتى بدون استطلاعات للرأي العام نتيجة أحداث غزة واحتجاجات أهالي الجرحى والقتلى الإسرائيليين والخسائر الكبيرة تكبدها وعدم تحقيق أي هدف من حربه في فلسطين.

رغبة الإسرائيليين في اعتزال نتنياهو تؤكد المعارضة القوية

أضاف بدر الدين لـ«الوطن» أن استطلاع الرأي الذي أظهر رغبة ثلثي الإسرائيليين في اعتزال نتنياهو، يؤكد المعارضة القوية لنتنياهو وأسباب مماطلته للبقاء في الحكومة لأطول فترة ممكنة، من خلال استمرار الحرب إذ إنه يدرك تمام أن انتهاء الحرب يعنى انتهاء حكمه في ظل صراعات الحكومة الحالية.

%66 من الإسرائيليين يرغبون في اعتزال نتنياهو والتقاعد

وكان استطلاع رأي أجرته قناة 12 العبرية أظهر أن نحو ثلثي الإسرائيليين يؤيدون اعتزال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الحياة السياسية وألا يترشح لولاية جديدة إذ يعتقد 66% منهم أن نتنياهو يتقاعد ولا يترشح لولاية سابعة، فيما يرى 27% من المستطلعة آرائهم أنه يجب أن يترشح لولاية جديدة ويستمر في حياته السياسية، بحسب القناة الإسرائيلية.