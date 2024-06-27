العثور على قنبلة بالقرب من منزل نتنياهو

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الكشف عن قنبلة دخان بالقرب من منزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفرضت إجراءات أمنية مشددة، بحسب ما أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وسائل إعلام عبرية.

وتظاهر الآلاف من معارضي حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمام منزل بنيامين نتنياهو الخاص في شارع غزة بالقدس المحتلة وبالقرب من مقر إقامته الخاص في مدينة قيصرية، وهي إحدى المدن الفلسطينية القديمة، وكانت المظاهرة عنيفة وشهدت العديد من أعمال الشغب.

استعمال العنف مع المتظاهرين في دولة الاحتلال الإسرائيلي

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إنها اضطرت إلى استعمال العنف مع المتظاهرين من المستوطنين الإسرائيليين، بعد أن أشعلوا النيران على الطرقات، وحاولوا اختراق الحواجز، وهتف العديد منهم: «لا أمن لا اقتصاد غيروا الحكومة».

الليكود يرد

ورد حزب الليكود الحاكم، على عثور الشرطة على القنبلة بجوار منزل «نتنياهو»، وأيضًا المظاهرات، في بيان، قائلًا: «التحريض ضد رئيس الوزراء نتنياهو تجاوز خطًا أحمر، يجب على المستشار القانوني للحكومة والشاباك والشرطة الإسرائيلية وضع حد للعنف والتحريض ضد رئيس الوزراء».